Quando gli autori de L’Isola dei Famosi si sono riuniti (via Skype) al tavolo per imbandire il cast della nuova edizione, quando si è trattato di fare un po’ di nomi per il ruolo degli opinionisti sono usciti quelli di Francesca Barra, Alessandra Mussolini, Orietta Berti, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi.

Alla fine, come già sappiamo, la scelta è ricaduta sulle ultime due.

In tanti ve lo hanno anticipato, noi finalmente lo confermiamo: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sono le nuove opinioniste dell’#Isola! 🌴 pic.twitter.com/GmhqkeU4f3 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) February 27, 2021

Secondo le indiscrezioni trapelate online nel corso delle settimane, la Mussolini avrebbe chiesto troppi soldi, la Barra avrebbe preferito fare altro, la Berti sarebbe stata bocciata al provino (gli autori si staranno mangiando le mani considerando la sua popolarità ora post Sanremo), mentre la Orlando sarebbe caduta con il no di Tommaso Zorzi.

Intervistato dal settimanale Chi, Tommaso Zorzi ha così motivato la sua decisione:

“Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip non sarei stato me stesso e forse avrei dato meno al programma di Ilary Blasi”.

La coppia Zorzi-Orlando nel ruolo di opinionisti credo sia perfetta e credo proprio che alla luce di tutto Pupo e Antonella Elia possono già fare i bagagli…

L’Isola dei Famosi, il cast

Akash Kumar

Andrea Cerioli

Angela Melillo

Awed

Beppe Braida

Brando Giorgi

Daniela Martani

Drusilla Gucci

Elisa Isoardi

Fariba Tehrani

Ferdinando Guglielmotti

Francesca Lodo

Gilles Rocca

Paul Gascoigne

Roberto Ciufoli

Ubaldo Lanzo

Valentina Persia

Vera Gemma