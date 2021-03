Tommaso Zorzi questa sera debutterà nell’inedito ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi al fianco di Iva Zanicchi, posto che inizialmente avevano pensato di affidargli in coppia con Stefania Orlando, ma poi l’ipotesi è sfumata.

A poche settimane dal ritorno de L’Isola, quindi, gli autori hanno chiamato a rapporto Francesca Barra, Alessandra Mussolini, Orietta Berti, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini e la scelta è ricaduta su queste ultime due.

Con la positività al Covid della Lamborghini a pochi giorni dal debutto, gli autori sono ritornati sui propri passi ricontattando Zorzi, che alla fine ha accettato.

Intervistato da Vanity Fair l’ex gieffino ha spiegato il perché di questa sua scelta.

“Che opinionista sarò? Essendo appena uscito da un reality e avendolo pure vinto – sottolineamolo -, so cosa bisogna fare per essere un concorrente appezzato dal pubblico e so cosa bisogna fare per innescare delle dinamiche funzionali allo show. Se vedrò una situazione di piattume, sarò sicuramente quello che proverà a smuovere il naufrago affinché non si adagi sugli allori: è vero che stai combattendo con il sole, la sabbia, il mare, la fame e i mosquitoes, ma fai comunque parte di uno show televisivo e devi tirare fuori delle dinamiche interpersonali. Non amo i mediatori, non mi piace chi non è lineare e chi non è coerente con il proprio modo di pensare. Mi piace, invece, chi si assume dei rischi e dice quello che pensa. In un momento in cui siamo tutti incollati davanti alla tv, questo me lo devi dare”.