Tommaso Zorzi questo pomeriggio ha raccontato alle ragazze della casa la conversazione dettagliata che avrebbe avuto con Adua Del Vesco nella famosa camera d’albergo poco prima di entrare al Grande Fratello Vip.

Quando Tommaso Zorzi la scorsa settimana ha nominato Adua Del Vesco lo ha fatto perché l’attrice poco prima aveva negato di aver mai detto all’orecchio di Dayane Mello che Massimiliano Morra fosse omosessuale, cosa che in realtà aveva fatto (e lei stessa ha ammesso qualche giorno dopo).

Queste parole hanno fatto molto arrabbiare la Del Vesco che ha immediatamente negato di averlo mai detto. L’incontro fra i due è stato poi spiegato a Live Non è la d’Urso dalla sorella di Adua:

“Sono disgustata da quello che è successo venerdì al Grande Fratello. Le persone finte simpatiche e piene di livore e cattiverie andrebbero bandite da questo gioco. Mi riferisco a Tommaso Zorzi. Ha detto ‘Ho visto Adua in albergo e mi ha confidato che Massimiliano è gay’. La storia è ben diversa. Il signor Zorzi è andato lui da lei a dirle che sapeva che Massimiliano era omosessuale. Il discorso è proseguito. Dal suo canto mia sorella Adua ha spiegato le ragioni del loro allontanamento. Ragioni che Tommaso conosce molto bene e mi meraviglio che non le abbia dette”.

La storia raccontata dalla sorella di Adua è stata in qualche modo confermata dallo stesso Zorzi, che ha così descritto la sua conversazione con l’attrice:

“Quando ci siamo visti in camera sua mi ha detto ‘Sono in sbatti perché c’è Massimiliano in casa ed abbiamo avuto una storia un po’ strana, ci sono cose che non posso dire e lui mi ha fatto molto male’. A questo punto io le ho chiesto – ma perché lo chiedo di tutti – ‘Ma è gay?’ e lei mi ha risposto ‘Eh sì’.”.