Lunedì sera Tommaso Zorzi ha lasciato tutti sotto choc con la nomination riservata a Stefania Orlando (che non è piaciuta nemmeno a Gaia Zorzi). Subito dopo la puntata l’influencer è andato in crisi e si è pentito della sua scelta.

“Non so perché l’ho fatto. L’ho nominata per un mini screzio successo stamani, ma ho sbagliato. Oddio fatemi uscire, voglio andarmene. Sono una mer**, se il pubblico mi sbatte fuori fa bene”.

In poche ore Tommy ha cambiato idea, perché ieri sera parlando con Samantha De Grenet (che non è certo la bff di Stafania) e Filippo Nardi ha rivelato il vero motivo per cui avrebbe nominato la Orlando.

“Nessuno è salvo dalle mie nomination , io sono una scheggia pazza. Allora adesso vi dico una cosa. Avevo visto delle cose in Stefania. Diciamo che avevo notate che c’erano delle frasette che celavano un astio anche con me e Maria Teresa. Nominandola io scoperchio il vado di Pandora. Perché quando sei messo alle strette devi attaccare, o comunque devi… Adesso ha la scusa per prendersela con me e quindi me le dirà tutte. Perché è propedeutico per un rapporto. Secondo me c’erano delle cose. Però non abbiamo ancora risolto, non mi guarda in faccia. […] C’era qualcosa di non risolto ultimamente. Negli ultimi 10 giorni non ci calcolavamo moltissimo. Da quando è uscito Francesco più o meno. Non ho messo da parte il sentimento. Ho detto ‘proprio perché sono tuo amico ti nomino, così se non mi dici delle cose me le dirai”.

Nominando Stefania non ha scoperchiato il vaso di Pandora, ma ha dato l’ennesima prova di essere un ragazzo che ama stare al centro dell’attenzione. Non c’è niente di male o sbagliato (anzi, al GF servono persone così), solo che cercare di giustificare la sua nomination in questo modo è davvero da parac… furbino e da Tommaso Zorzi mi aspetterei la sua classica e disarmante onestà. Mi auguro quindi che prima o poi ammetta: “Volevo l’effetto choc“. Dovesse ammetterlo sarei pronto anche a fargli i complimenti (fermo restando che umanamente ha fatto una carognata).

Se non dovesse averlo fatto “per show” potrebbe anche aver nominato la Orlando per un ragionamento tipico degli insicuri: ti ferisco volutamente per vedere fino a quanto sopporterai e mi resterai accanto e con questo metterò alla prova e misurerò il tuo bene nei miei confronti.

Tommaso: “la nomino così scoperchio il vaso di Pandora e a quel punto se c’è qualcosa che non va me lo viene a dire”. Molto maturo complimenti! #GFVIP — wait for what? (@makemistakess) December 15, 2020

Tommaso: “avevo visto delle cose in Stefania, nominandola si scopre il vaso di Pandora perchè così deve attaccare e ha la scusa per prendersela con me e dirmi tutto” MA CHE STRATEGA SEI ???? TOMMÀ RICORDATI CHE DIETRO AL GIOCO CI SONO PERSONE E SENTIMENTI #gfvip pic.twitter.com/M276Nms7Cj — Eleonora ᴳᴱᴺᴵᴼᴼᴼ🧞‍♂️ (@eleonora_mnt) December 15, 2020

