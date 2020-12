Tommaso Zorzi è senza ombra di dubbio il protagonista di questo GF Vip, ma prima di entrare nella casa ha rilasciato un’intervista a Gabriele Parpiglia per il programma Seconda Vita (qui le puntate). Tra le tante cose il gieffino ha svelato cosa pensa di due sue colleghe, Chiara Ferragni e Giulia De Lellis.

“Chiara Ferragni è un genio, forse redo sia la persona che ha creato più posti di lavoro in Italia. Lei ha inventato questo lavoro dell’influencer e se io lo faccio è perché prima di me lo faceva la Ferragni. Chi non lavora sul web e la critica è perché non la capisce o non la vuole capire.

La De Lellis è un’altra genia. Giulia è proprio il nostro american dream, rappresenta la ragazzina media italiana e lei questo lo sa. In pratica lei è ignorante e lo sa e già sapere di non sapere è sapere qualcosa. Non pretende di essere qualcosa che non è, lei parla e come parla a me lo fa con le sue bimbe. Io che non mi trucco la De Lellis Me l’ascolto dalla prima all’ultima storia ed è questo che devi fare sui social. Dovresti non far saltare nessuna storia a chi ti segue e lei lo fa benissimo”.