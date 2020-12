Lunedì sera Tommaso Zorzi ha nominato a sorpresa la sua bff Stefania Orlando e in questi giorni ha anche spiegato il motivo. La sorella Gaia ha criticato il gieffino in una serie di tweet e adesso anche la madre ha detto la sua. Intervenuta a Casa Chi, Armanda Frassinetti ha detto che quello del figlio è stato senza ombra di dubbio uno scivolone, che però si può perdonare dopo 3 mesi passati nella casa di Cinecittà.

“Una delle caratteristiche di Tommaso è sicuramente la velocità di reazione, sia nei gesti che nelle parole. Il suggerimento che gli do spessissimo è di riflettere, di pensare prima di fare le cose o di dirle. Questo che questo è stato uno scivolone di cui si è già pentito. Stamani diceva ‘menomale che sono finito io in nomination e non lei, non me lo sarei mai perdonato’. Stefania per Tommaso resta un porto sicuro, lei è estremamente intelligente e non lo metterà in discussione. Il loro rapporto è molto profondo e sincero e sono certa che non verrà intaccato da questa cosa. Credo anche che dopo 90 giorni uno scivolone ci stia. Sono entrate persone nuove, le dinamiche sono cambiate, un po’ di disorientamento c’è. Sono quasi sicura che tutto verrà superato. Lei è una donna adulta, lui è un giovane adulto e farà tesoro di questo sbaglio. Io comunque l’ho spronato a cercare di instaurare dei rapporti. Mi auguro che quindi le sue difficoltà nel costruire legami siano superate”.