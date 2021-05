Tommaso Zorzi ha deciso di non rispondere direttamente alle insinuazioni del settimanale Chi sul suo rapporto col ballerino Tommaso Stanzani, che proprio questa mattina è uscito in edicola con un articolo a loro dedicato.

“Tommy e Tommy vengono sorpresi da Chi mentre si tengono per mano, si scambiano un tenero bacio, un sorriso, si passano le dita fra i capelli. Che succederà da qui in poi? Tommaso Stanzani è solo il primo pasticcino? Oppure Zorzi è perso e, magari, pure ricambiato?”

L’ex vincitore del Grande Fratello Vip – che solo due settimane fa aveva confermato la storia (ormai naufragata?) con Lorenzo Campi, questa volta ha infatti deciso di andare più cauto, celandosi dietro il sempreverde “sono solo fatti miei”.

“Raga ciao. Faccio queste stories brevemente. Allora, la mia vita privata è solo mia. Se esco sui giornali è perché vengo fotografato. Non sono io a chiamare i paparazzi, quindi tutto quello che esce è per un volere loro, non sicuramente per un volere mio. Sarete i primi a sapere qualcosa quando ci sarà qualcosa da sapere, quando sarò serio e sicuro riguardo a quello che vi dirò. Io rispetto il lavoro di tutti, ho sempre trattato tutti con gentilezza e continuerò a farlo. Però cercate, come dire, di prendere sempre le informazioni per quello che sono. Peace!”.

Tommaso Zorzi su Tommaso Stanzani: “La mia vita privata è solo mia, se vengo paparazzato non è per volere mio”

La risposta di Tommaso Zorzi alla paparazzata di Chi con Tommaso di #Amici20 https://t.co/Na6N5MIIuR pic.twitter.com/z1Qb2VL8Km — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 12, 2021

E ad insinuazione diretta “alle paparazzate inconsapevoli con foto in HD fatte dal giornale per cui lavora il tuo autore non ci crede nessuno ormai”, Tommaso Zorzi ha risposto: “Ho detto inconsapevoli? Ho detto che non sono organizzate. I fotografi li vedi e cosa fai? Scappi? Ti chiudi in casa? Li picchi con l’ombrello come Britney? Fammi capire“.

L’altro Tommaso, il ballerino di Amici, ha invece preferito non rispondere.