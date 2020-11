Tommaso Zorzi ha spillato un po’ di tea al Grande Fratello Vip raccontando un aneddoto su Selvaggia Roma.

Il gieffino ha riportato ai suoi coinquilini un gossip che risale a questa estate e che ha visto protagonista (suo malgrado) proprio Selvaggia Roma.

“Selvaggia Roma è stata la coinquilina di Eliana Michelazzo che su Instagram l’ha poi sput*anata dicendo che le rubava i vestiti, come ad esempio un paio di pantofole di Vuitton. Una figura di merda in più o una figura di merda in meno a lei non le cambia la vita, le fa gioco”.