Tommaso Zorzi qualche sera fa è stato in onda in due canali diversi contemporaneamente: Mediaset Extra (che trasmette 24 ore su 24 il live del Grande Fratello Vip) e Real Time, dove ha debuttato la seconda stagione di Seconda Vita di Gabriele Parpiglia.

Il gieffino è stato infatti ospite nel salotto del giornalista (la puntata è stata ovviamente registrata in estate, prima che entrasse al GF Vip) e fra una confessione e l’altra ha pure parlato di Platinette, che ha definito “un criminale”.

“Platinette ha detto che è stanco del vittimismo LGBT e che la legge contro l’omofobia è un bavaglio. Mi fa schifo. Non puoi sputare su una battaglia grazie alla quale tu puoi essere in tv a fare quello che fai, perché se nessuno combatteva per i diritti, tu non potevi fare Platinette e non potevi monetizzare questo personaggio.

Dall’alto del tuo appartamento in centro a Milano parli di vittimismo, vai in Sicilia, vai in Calabria, ma anche in Veneto, nei paesini a vedere cos’è veramente il vittimismo gay, sono ragazzini che hanno il terrore non solo di uscire di casa, ma anche di parlare con i genitori. Quindi se parli di vittimismo gay sei un po’, passami il termine, un criminale”.