Subito dopo la diretta di ieri sera Tommaso Zorzi ha rivelato di non stare bene e di avere la febbre. Nonostante il passare delle ore i sintomi non sono passati e il concorrente ha continuato a stare male, motivo per cui poco fa è stato isolato.

I fan dell’influencer si sono preoccupati soprattutto dopo che è andato in onda (probabilmente per sbaglio) lo sfogo di Zorzi con un autrice.

“E allora ho fatto 127 tamponi, piuttosto dimmi vai a casa. Se mi dici “guarda, per te il Grande Fratello finisce qua” almeno lo so. Mi avete detto 15 minuti e invece sono ore”.

La ‘grande sorella ha cercato di tranquillizzare Tommaso.

“Ti vorrei dare una risposta, la sto aspettando con te. Non finisce qua il Grande Fratello per te, non finisce qui. Ricordati che per noi non sei importante, di più. Pensala dal lato professionale, mettiti da questa parte, cerca di capire cosa sta accadendo per noi. Se tu fossi un autore, altro che ore ad aspettare. Sei un ragazzo intelligente. Prova a metterti nei nostri panni e capisci”.

Mentre sui social sono tutti convinti che il gieffino abbia fatto un tampone, Patrizia De Blanck pensa che sia stato ricoverato: “L’avranno ricoverato, non stava per niente bene. Vedrai ci faranno sapere cosa sta succedendo“.

La contessa che si cambia in diretta, Tommaso isolato e Flavia Vento che sclera, tutto questo in meno di 24 dall’inizio.

Tommaso Zorzi, il filmato dello sfogo con gli autori.