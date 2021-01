Tommaso Zorzi è il vero protagonista di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip e su Twitter in queste ore sta attirando molti consensi un suo video di qualche tempo fa, in cui parla di body positivity.

“Vedete che qua ho delle ossa che spuntano? Ma non spuntano perché sono magro, è proprio una conformazione fisica”.

Ha esordito così Tommaso indicando le costole.

“Per un sacco di tempo mi sono vergognato a mettermi il costume al mare perché nessuno dei miei amici le aveva, ero quello diverso e strano. Se fossi andato in palestra ed avessi messo su massa questa cosa sarebbe stata meno evidente, perché sarei stato più grosso e questa cosa si sarebbe vista meno. Però in realtà il fatto di nasconderla non avrebbe risolto il mio problema, perché il mio problema non è che lo copri, perché poi il problema si sarebbe manifestato in qualche altro modo”.

Il gieffino ha poi continuato:

“Il momento in cui io sono riuscito a togliermi la maglietta in spiaggia ed a fottermene è lì che ho risolto il mio problema. Ho mai messo sui social, dal 2016, una foto a petto nudo? No, era proprio un problema per me, avevo deciso di mettere questa cosa da parte”.

Tommaso Zorzi, il video sul body positivity

Tommaso Zorzi ha poi concluso il suo discorso lanciando un bel messaggio di body positivity:

“Se vi sentite inadeguati per qualsiasi cosa: A) psicologo, perché 9 su 10 il problema è più vostro che degli altri, è più una roba che proiettate su voi stessi per paura del giudizio degli altri, piuttosto che un effettivo problema. B) avere delle insicurezze denota un senso critico ed autocritico, quindi fate tesoro delle vostre insicurezze: trasformatele in senso autocritico e cercate di migliorarle. Ognuno di noi ha da qualche parte una mancanza o qualcosa che non lo fa sentire a suo agio. Se tu ti senti perfetto in tutto e per tutto o sei profondamente stupido o sei ignaro della persona che sei. Quindi un giorno io sono andato in spiaggia ed ho mostrato il mio corpo ed ho detto: se vi va bene, bene, se non vi va bene, tiè!”.

Applausi.

Ecco il video: