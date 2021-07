In queste settimane alcune pagine e blog hanno parlato di un presunto allontanamento tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti si è però affrettato a smentire i rumor: “La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe la mamma? Mi dispiace deludere lei e molti altri detrattori, ma io e Tommy non abbiamo litigato, anzi“.

Eppure ieri dev’essere successo qualcosa, perché i fan di Tommaso Zorzi si sono accorti che il vincitore del GF Vip 5 ha smesso di seguire l’amico su Instagram. Ovviamente su Twitter si sono scaldati gli animi e una fan di Oppini è sbottata contro Zorzi: “Ma vai a quel paese! Invece di continuare ad incitare l’odio le tue fan, una volta tanto non difendi il tuo amico Francesco Oppini?”

Tommaso ha risposto in maniera chiara, confermando che attualmente con Francesco c’è maretta: “Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate di questa sera ognuno può gentilmente continuare per la propria strada. A presto!”

Come se non bastasse un caro amico di Oppini ha pubblicato un tweet usando l’hashtag di Zorzi: “Ma le leggi non le approvano in Parlamento? Chiedo per un amico#TZVip“. E anche in questo caso l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha replicato con una shade:”Se chiedi per un amico, il tuo amico può chiedere direttamente a me. Carissime cose a te e famiglia“.

Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate di questa sera ognuno può gentilmente continuare per la propria strada. A presto! — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) July 27, 2021

Se chiedi per un amico, il tuo amico può chiedere direttamente a me. Carissime cose a te e famiglia. https://t.co/3qbmnwlcRO — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) July 27, 2021

Su Twitter è scoppiato il putiferio, una sorta di guerra tra fandom. C’è chi sta facendo polemica per due mezze shade di Tommaso e chi invece se la prende con Oppini, che per adesso non ha parlato. E anche oggi il dramma estivo è servito.