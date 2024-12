Tommaso Zorzi smentisce con irritazione il presunto flirt con Lorenzo Spolverato

Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5, ha deciso di intervenire sui recenti rumor riguardanti una presunta relazione con Lorenzo Spolverato, attuale inquilino del Grande Fratello 18. Zorzi ha categoricamente smentito di conoscere Spolverato e ha annunciato la sua intenzione di intraprendere azioni legali contro chi ha diffuso queste voci infondate. La questione era emersa dopo che Deianira Marzano, esperta di gossip, aveva affermato che Zorzi avesse avuto una storia segreta con Spolverato e che ora intendesse rivelare la presunta omosessualità di quest’ultimo.

In risposta a tali affermazioni, Zorzi ha espresso la sua indignazione, sottolineando che si stanno diffondendo notizie completamente false sul suo conto. Ha specificato: “Si sta dilettando a dare notizie assolutamente false sul mio conto riguardo un certo Lorenzo…”. Inoltre, Zorzi ha chiarito di non sapere nemmeno chi sia Lorenzo Spolverato, affermando: “Non so neanche chi siano i personaggi di tutta questa storia”.

L’ex concorrente del reality ha annunciato che procederà legalmente contro Marzano per diffamazione aggravata, aggiungendo che qualsiasi ulteriore affermazione falsa potrebbe contribuire alla causa legale. Ha dichiarato di non voler passare sotto silenzio tali accuse e ha rassicurato il pubblico sulla sua totale estraneità rispetto agli eventi e alle persone coinvolte: “Volevo rassicurare tutti gli altri che non conosco assolutamente questa persona e sono completamente estraneo ai fatti”.

La vicenda ha riacceso l’interesse attorno a Zorzi, soprattutto in concomitanza con il ritorno di Stefania Orlando al Grande Fratello, che ha riportato alla memoria la storicità del GF Vip di Alfonso Signorini e le sue dinamiche interne. Zorzi, che ha raggiunto la fama anche come giudice e opinionista, ha sentito la necessità di mettere in chiaro la situazione e di difendere la propria reputazione da presunti gossip.

In conclusione, il vincitore del GF Vip 5 ha adottato una posizione ferma e risoluta contro l’oscenità delle voci che lo coinvolgono, dimostrando di non essere disposto a tollerare ulteriori speculazioni su di sé.