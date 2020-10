Tommaso Zorzi e Matilde Brandi proprio non ce la fanno ad andare d’accordo, dopo la sfuriata che lei ha fatto due settimane fa sembrava che i rapporti si fossero distesi, ma era solo un’illusione. Ieri i due gieffini si sono confrontati e l’influencer ha detto chiaramente a Matilde che gli sta sul “cavolo” e che la trova falsa.

T: “Quando parli con me c’è sempre una certa acidità. A me arrivi falsa. Inutile che fingi, piuttosto dimmi ‘mi stai sul ca….’”

M: “Ma no, diciamo che non trovo nel tuo atteggiamento, un, cioè, non trovo un mio. Alla fine mi fai ridere quando fai le imitazione, poi in altri momenti… Ma io invece ti sto sul cavolo?”

T: “Se mi stai sul c***o? Sì, te lo dico sinceramente. A me non arrivi limpida e vera. Poi ripeti sempre che sei vera e se lo sei non devi ripeterlo”.

M: “Io non lo dico, non è vero”.

T: “Ti dico che lo fai”.

M: “Ok, ma lo dico perché penso di esserlo. Tu dici questo per Adusa? Io la difenderei ancora, io credo che non sia bugiarda”.

T: “Ma cosa dici? L’ha ammesso lei di aver mentito su più cose e anche tu e Dayane che l’avete coperta…”.

M: “no tesoro, io avevo capito ‘è lei’, non ‘è gay’. Pensavo si riferisse a ‘è lei’ la fidanzata di lui”.

T: “Io non ti credo, per me menti anche ora. Quello che dici è ridicolo, in puntata vi siete guardate sconvolte”

M: “Dopo ho capito, ho visto il labiale di Dayane, ma l’ho compreso dopo”.

T: “Quando Signorini vi ha chiesto cosa aveva detto Adua vi siete guardate come per dire ‘adesso cosa diciamo?’”

M: “Ok, ma era lei che lo doveva dire, io non potevo entrare in mezzo”.

T: “Ti hanno fatto una domanda diretta e se sei così vera potevi dire la verità. […] Per me sei una parac**a”.

M: “Tommà si sono chiariti loro due, basta dai.

T: “Tu volevi sapere perché ti ritengo falsa? E io te lo sto dicendo. Basterebbe che tu dicessi che non mi sopporti”.

M: “No, non è vero che mi stai antipatico, a me dispiace, te lo dico con il cuore in mano, forse non è nato un feeling”.

T: “Ok se vuoi dirlo così. Per quanto mi riguarda ti ripeto per me sei falsa, quindi è ovvio che non mi stai simpatica”.

Un mix perfetto tra Annalise Keating ed Olivia Pope, Zorzi non ha mollato la preda ed ha messo all’angolo la Brandi, che non è uscita benissimo da questa discussione.

Davanti a Zorzi Matilde ha detto che non ha nessun problema con lui, peccato che poche ore prima al resto del suo gruppo abbia dato un’altra versione: “Lui sta con Guenda e MariaTeresa perché loro gli permettono di essere quello che è…Con le battutine, le sfilate, dai…“. Non è finita qui, perché qualche giorno fa la ballerina c’è andata giù anche più pesante: “Io non sbaglio mai. Ci sarà un motivo perché a me a pelle non mi è mai piaciuto”. E ricordiamoci che Tommaso non sa che la sua coinquilina ha usato per 2 volte l’offesa omofoba (qui il video) per cui la Contessa è stata bacchettata da Alfonso Signorini.