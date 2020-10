A Tommaso Zorzi si può dire di tutto, ma non che non sia un perfetto animale da reality, in queste settimane infatti è riuscito anche a riaccendere discussioni quasi morte e a puntare i riflettori sulle bugie dei suoi coinquilini. Oggi grazie ad una mossa diabolica degli autori del GF Vip, l’influencer ha fatto scoppiare una guerra nella casa di Cinecittà, che ha visto tra i protagonisti anche Enock.

La produzione ha mostrato ai concorrenti alcuni tweet in cui si parla di “comodini”, personaggi noiosi che all’interno del reality non creano dinamiche. Tommaso ha chiesto ai suoi coinquilini: “Alzi la mano chi pensa che ci siano persone che non si espongono“. Tutti i gieffini hanno alzato la mano e a quel punto Zorzi ha fatto un’altra domanda: “Alzi la mano adesso chi pensa di non esporsi” e in questo caso però nessuno si è mosso, così il rampollo milanese ha dichiarato: “Adesso capite che abbiamo un problema?”.

Tommaso senza pensarci troppo ha puntato il dito contro Enock, Zelletta e Morra, dicendo loro che non creano dinamiche e che vengono pagati per non fare nulla. In casa è scoppiata quella che passerà alla storia del GF come ‘La rivolta dei comodini‘. Zelletta se l’è presa perché non pensa di essere un comodino, Massimiliano ha accusato Tommaso di essere un pettegolo, Enock ha detto che lui è sé stesso e Zorzi gli ha ricordato: “Guarda che siamo al GF” e il fratello di Balotelli ha risposto: “Ma chi l’ha detto?”

Questo non aveva capito che la storia di Morra e Adua era fake, adesso non si ricorda di trovarsi al GF ed è anche immune. Direi che dalla prossima edizione gli immuni dovrebbero sceglierli gli autori avvisando i concorrenti che “chi crea più dinamiche sarà salvo dalle nomination”. Con un regolamento di questo tipo vedremmo volare sgabelli ed extension h24.

Autori pensateci.

PS: avvisate comodino 2 che è finito in tendenza grazie a Zorzi.



La rivolta dei comodini, Enock si muove e dimostra di avere una voce: i video.

ENOCK CONTINUA FARE IL COMODINO CHE È MEGLIO#GFVIP pic.twitter.com/mNjHgjZwJc — giulia 🐍 (@ineedalcool) October 11, 2020

Enock non solo ha difficoltà nel comprendere i discorsi, ma è anche molto aggressivo.#gfvip pic.twitter.com/KVa5ReBphO — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) October 11, 2020

Tommaso: “alzi la mano chi pensa ci sia gente che non si espone”

*TUTTI ALZANO LA MANO*

“Ora alzi la mano chi pensa di non esporsi”

*NESSUNO SI ALZA LA MANO*

Tommaso:” capite che c’è un problema di fondo?”

FATELO VINCERE ORA #GFVIP pic.twitter.com/rjzB8NWrZF — Sofia (@esseofi) October 11, 2020