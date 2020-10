Tommaso Zorzi avrà mille difetti, sarà permaloso ed egocentrico, ma non è uno sprovveduto in fatto di gossip, sa bene come funzionano certe cose, ha partecipato ad altri reality, è un lettore di Biccy e un amante del trash, quindi ha già capito cosa ci può essere dietro alle bugie di Adua e alle sue finte storie d’amore. Lunedì notte prima di andare a letto l’influencer ha chiarito con Matilde Brandi e durante una chiacchierata con la ballerina ha detto che secondo lui la Del Vesco faceva parte di un meccanismo complicato e che le relazioni studiate a tavolino avevano un burattinaio che le orchestrava.

“C’è qualcosa di più strano di quello che pensiamo. Lei a questo punto è in una posizione scomoda che non può dire tutto. Dietro secondo me c’è un burattinaio. Una è una, ma due è diverso, diventa una roba diversa che non sai cosa c’è dietro. Però io dico che dal momento che tu vieni al GF Vip ti devi aspettare che questa cosa venga fuori. Al GF sono uscite delle magagne assurde. Almeno vaglia l’ipotesi che questa cosa possa uscire. Questo è un programma che noi siamo dentro, ma fuori ci sono blogger e giornalisti che fuori fanno le pulci a ognuno di noi e le magagne saltano fuori. – ha continuato Tommaso Zorzi – Ma non sono gli autori, è la gente sui social, i siti che riportano tutto. La produzione poi è obbligata a portare in puntata le cose che scrivono blog e social capisci? Lei aveva la certezza che questa roba sarebbe uscita fuori, a maggior ragione perché sapeva del cast e che c’era anche lui dentro. Alla fine si vociferavano i nomi e io il cast in parte lo sapevo, leggevo i nomi in giro. Adua conosceva la sua vita e le sue storie finte, non poteva pensare che non si scoprisse”.