Soleil Sorge lo scorso settembre ha lanciato una bomba quando a Domenica Live ha rivelato che l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi ha inscenato un attacco omofobo e delle crisi epilettiche. Da quel momento è scoppiato il caos, Barbara d’Urso si è scagliata contro il ragazzo (colpevole di aver strumentalizzato un tema così delicato), mentre il personaggio in questione è fuggito dai social per un mese, per poi tornare lamentandosi anche della sua ex amica Elettra Lamborghini.

Il vincitore del GF Vip 5 durante una diretta con Elisabetta Gregoraci ha parlato di una figuraccia fatta da una persona che ha avuto a che fare con lui. I fan dell’influencer sono certi che lui stia parlando proprio del suo ex.

“Amore oggi ho scoperto delle cose e sono rimasto sotto choc. Cose non relative al GF. C’è una cosa che riguarda una persona che ha avuto a che fare con me. Hai presente essere sconvolto? Ecco così tesoro. Io sono scioccato, davvero choc, io morto per terra tipo che dicevo oh mio Dio. Cioè choc. Voglia di visibilità? Però ti posso dire una cosa? Oltre a questa cosa ha fatto una figura di mer**. Davvero una figuraccia così grande io non me la ricordo. Siamo ai livelli di Mark Caltagirone. Stiamo parlando di livelli molto bassi”.

Signorini avrebbe dovuto informare Zorzi al GF Vip con una clip di Non è la d’Urso/Domenica Live, ci avrebbe regalato così un momento ad alto tasso di trash (anche perché dell’ex in questione ne avevano già parlato in trasmissione) .

Tommaso Zorzi: il video della diretta con EliGreg.