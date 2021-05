Tommaso Zorzi su Twitter ha scatenato a sua insaputa una polemica dopo aver scritto “io comunque ragazza di Cologno” in supporto a Fedez, che aveva accusato Rai Tre di aver cercato di censurarlo.

Un tweet che – come già scritto – ha scatenato una polemica perché proprio a Cologno Monzese, 24 ore prima, Pio e Amedeo avevano rivendicato il diritto di chiamare un omosessuale “fr**o” se fatto con ironia.

A questo punto Tommaso Zorzi ha commentato cercando di placare gli animi.

“Breve chiarimento poi mi prendo uno pausa perché sta diventando tutto troppo tossico. Come ha detto Fedez, un’artista DEVE poter salire su un palco senza essere censurato. Anche se non sei d’accordo con il contenuto. Come hanno fatto Pio e Amedeo. Non sono d’accordo con il loro discorso ma hanno avuto la possibilità di farlo perché è giusto così. Il punto è questo. Da un episodio come quello di venerdì sera ne può uscire una polemica che può portare a qualcosa di costruttivo. Affinché le cose cambino. Ma il cambiamento non si innesca se non si ha la possibilità di esprimersi. Anche quando non siete d’accordo. A presto, Tommy”