Tommaso Zorzi questa mattina si è svegliato con una brutta notizia: qualcuno – pare – abbia acquistato a sua insaputa dei BOT per fargli aumentare illegalmente i follower su Instagram. Una mossa per farlo sì crescere, ma per screditarlo agli occhi dei futuri sponsor. Storia – pare – successa anche a Natalia Paragoni.

“Chiunque stia sprecando energie e denaro per questa pagliacciata ha commesso due grandi errori” – ha scritto Tommaso Zorzi – “A) credere che a me importi qualcosa del numero di followers che ho. B) credere che questo possa arrecarmi danni o disagi. E da tempo che ripeto che la carriera che sto intraprendendo 6 in televisione non qui su Instagram. I social per me sono un contatto diretto per parlare con chi è interessato a quello che dico e non una fonte di guadagno. E se su quasi 2 milioni di followers un imbecille me ne ha comprati 10 mila per farmi un dispetto, allora questa sera accenderò il palo santo per lui e pregherò per it suo TSO. Cordialmente, Tommaso”.