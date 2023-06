Tommaso Zorzi sbarca da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove

Dopo decenni in Rai Fabio Fazio da settembre traslocherà con il suo Che Tempo Che Fa sul Nove. Tante conferme accanto al popolare conduttore (ovviamente ci sarà Luciana Littizzetto), ma anche delle novità e una di queste dovrebbe essere Tommaso Zorzi. Stando a quello che ha rivelato Massimo Galanto su Tv Blog, l’ex gieffino dovrebbe essere una delle presenze fisse della nuova edizione del programma di Fazio.

“Sul mio futuro in televisione ho letto di tutto. Hanno scritto molte cose. Ma andrebbe specificato che c’è chi vuol fare questo lavoro con serietà e che in alcuni periodi sta fermo in modo da capire che direzione prendere. Si pensa, si raggruppano idee e strategie. – ha dichiarato Zorzi ai fan lo scorso aprile – Non c’è in me la volontà di fare tv sempre ad ogni costo, non ho questa bulimia televisiva. Molto presto però rivelerò delle belle novità, questo è un po’ l’anno dei cambiamenti. Spero di potervi dire tutto presto. Non vedo l’ora di raccontarvi queste belle novità. Se non posso dire troppo adesso è perché sono cose importanti e hanno i loro tempi. Però ci sono grandi cose in ballo”.