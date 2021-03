Tommaso Zorzi ieri sera ha guardato da casa Live Non è la d’Urso che ha avuto il piacere di ospitare altri finalisti del Grande Fratello Vip come Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Pierpaolo Pretelli, che si è scontrato contro le “cinque agguerritissime sfere”.

Come mai insieme alla Orlando, la Cannavò e Pretelli non c’era anche Zorzi?

A rispondere è stato il portale del Il Messaggero che ha svelato anche un presunto “veto” che sarebbe stato imposto proprio a Tommaso Zorzi.

“Tommaso Zorzi sarà un nuovo giudice di Amici di Maria? Il vincitore del Grande Fratello Vip, non presente nell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, potrebbe essere stato arruolato dalla De Filippi. La sua mancata partecipazione alla trasmissione di Carmelita deriva forse da una sorta di veto?”.

Che Maria De Filippi avesse messo gli occhi su Tommaso Zorzi era cosa nota, ma questo articolo de Il Messaggero aprirebbe un nuovo scenario.

Tommaso Zorzi verso Maria De Filippi, i possibili ruoli

In ambito Amici il gieffino potrebbe ambire alla conduzione del daytime, ma anche al ruolo privilegiato di giudice del serale (anche se ad oggi quel ruolo lo hanno sempre ricoperto grandi talenti con carriere decennali, mai debuttanti).

A Uomini e Donne, invece, Tommaso Zorzi potrebbe affiancare Tina Cipollari e Gianni Sperti come opinionista, come sedere sul trono per trovare un fidanzato. Ruolo che lui stesso ha dichiarato che farebbe.

Un’altra produzione Fascino è Temptation Island, qua l’unico posto disponibile è quello di conduttore: Filippo Bisciglia deve iniziare a tremare? Altrimenti un ruolo decisamente di minore importanza è il postino a C’è Posta Per Te o l’ospite fisso al Maurizio Costanzo Show, mentre sarebbe una promozione in piena regola se gli venisse affidata la conduzione di Tu Si Que Vales ora che Belen è incinta.

Amici, Uomini e Donne, Temptation Island, C’è Posta Per Te, Maurizio Costanzo Show, Tu Si Que Vales… Ci sarà spazio per Tommaso Zorzi?