Tommaso Zorzi non è andato ospite da Barbara d’Urso durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso perché impegnato in un progetto con Maria De Filippi? Il rumor, lanciato ieri da Il Messaggero, nel dettaglio ha detto:

“Tommaso Zorzi sarà un nuovo giudice di Amici di Maria? Il vincitore del Grande Fratello Vip, non presente nell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, potrebbe essere stato arruolato dalla De Filippi. La sua mancata partecipazione alla trasmissione di Carmelita deriva forse da una sorta di veto?”.

Il vincitore del Grande Fratello Vip ha commentato quell’articolo sorvolando però la parte su Barbara d’Urso e sul perché non sia andato ospite nel suo salotto televisivo. Ha però negato qualsiasi coinvolgimento col talent di Maria De Filippi.

“Magari mi avessero chiamato per fare il giudice ad Amici” – ha scritto Tommaso Zorzi su Instagram – “Sono ancora in attesa di fare le fotocopie che, per carità, andrebbe sempre bene. Stagista per sempre!”.

Cosa riserverà il futuro per Tommaso Zorzi ancora nessuno può saperlo, quel che è certo è che da oggi Stefania Orlando e Francesco Oppini sono entrati a far parte del team di Lazzaro Fantasia, talent manager che segue proprio Zorzi.

Che show il trio riunito. Stay tuned… #GOLDENTRIOREUNION — Lazzaro Fantasia (@LazzaroFantasia) March 8, 2021

“Si riunisce il Sacro Zorzando Impero” – ha dichiarato Tommaso su Instagram – “Possiamo ufficializzare che Lazzaro si occuperà di Stefania Orlando, sono contentissimo. C’è anche Francesco Oppini”.

Che avranno in ballo i tre?