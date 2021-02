A meno di 24 dalle parole pronunciate sul compagno di Laura Pausini, il GF ha deciso di espellere immediatamente Alda D’Eusanio. La cantante di Invece No intanto ha annunciato di aver già preso provvedimenti legali per quello che è successo in diretta su Mediaset Extra. Chi però ha seguito il live ieri, avrà notato che ad un certo punto la D’Eusanio non è più stata inquadrata ed è scomparsa magicamente. Nessun commento dei concorrenti (a parte Tommaso Zorzi), nemmeno mezza reazione, zero drama. Motivo? Le dichiarazioni su Paolo Carta sono gravissime e Laura Pausini è LAURA PAUSINI, quindi il terremoto è servito. Per questo motivo gli autori hanno chiamato in confessionale alcuni gieffini per avvisarli della squalifica, probabilmente dicendo loro di non parlare di questo in diretta.

L’unico a nominare l’ex gieffina è stato Tommaso Zorzi, che nell’orecchio di Stefania Orlando ha detto: “Alda è stata squalificata, vai in confessionale“. Stessa rivelazione che l’influencer ha fatto a Samantha De Grenet: “Hanno appena squalificato Alda, vai ora in confessionale. Non dire niente“.

Questo silenzio però ha fatto molto rumore, visto che sui social sono in migliaia a domandarsi del perché di questa scelta della produzione. Io credo che sia stata presa per non buttare benzina sul fuoco ed evitare che i concorrenti nominino ancora Laurona, Paolo e le assurde parole dette da Alda.

Tommaso Zorzi spoilera la squalifica della D’Eusanio.

STO MALE AVETE VISTO LA FACCIA CHE HA FATTO STEFANIA QUANDO TOMMASO LE HA DETTO ALL’ORECCHIO CHE ALDA È STATA SQUALIFICATA?! MI STO PISCIANDO #tzvip pic.twitter.com/ePvjqfcpxk — labbra di miele (@viperelladiSO) February 6, 2021

Tommaso spoilera a Stefania che Alda è stata squalificata#GFVIP pic.twitter.com/y8Dqe3rziE — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 6, 2021