Oggi è il compleanno di Tommaso Zorzi e questa mattina, mostrando ai propri follower i palloncini ricevuti dai fan, ha inquadrato per errore (e per solo mezzo secondo) un uomo alle sue spalle che, in piedi davanti al letto, si stava rimettendo le mutande.

Non l’amico di Tommaso Zorzi immortalato su Instagram mentre si rimette le mutande ✈️✈️ #tzturns26 pic.twitter.com/7QifdIWU9j — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 2, 2021

La storia incriminata dura davvero mezzo secondo e non si vede nulla di più dello screen che vi ho pubblicato qua sopra, ma indubbiamente online è scattato il toto-nome: chi è l’uomo misterioso che presumibilmente ha passato la notte a casa di Tommaso Zorzi?

Single da molto, il vincitore del Grande Fratello Vip poco dopo esser uscito dalla casa ha dichiarato: “‘Comunque io non posso continuare a essere single come la m… non si può, bisogna risolvere questa questione”, che sia arrivato per lui l’uomo giusto proprio il giorno del suo compleanno? O quell’uomo è semplicemente un amico che ha raggiunto casa di Tommaso la mattina per cambiarsi le mutande?

Nel dubbio questo compleanno per Tommaso Zorzi è partito alla grande, dato che ha ricevuto gli auguri pubblici da MTV, Le Iene, Mediaset e pure L’Isola dei Famosi.

Buon compleanno a Tommaso Zorzi! 🎁

Lo festeggiamo tornando a dove tutto è iniziato, per applaudire quanta incredibile strada ha fatto fino a qui 👏👏 #tzturns26 #tzday https://t.co/52WEDmMDXO — MTV Italia (@mtvitalia) April 2, 2021