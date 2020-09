Entrato al Grande Fratello Vip con la febbre a 38, Tommaso Zorzi è andato a dormire la prima sera con la tachipirina, alzandosi il giorno dopo tranquillo e pimpante. Passato però l’effetto dei medicinali, a Zorzi è tornata la febbre e gli autori lo hanno così isolato in una stanza facendolo molto arrabbiare.

“Mi avete detto di aspettare qua 15 minuti, invece sono passate 3 ore! Se mi dite che per me il Grande Fratello Vip finisce almeno lo so!”.

Il video dello scontro con un’autrice è misteriosamente finito online e poche ore dopo l’influencer è stato prelevato e portato in una clinica medica, dove gli sono stati fatti ulteriori controlli. Nella clinica Tommaso ha passato la notte ed in mattinata, all’ennesimo tampone negativo, è stato fatto rientrare in casa.