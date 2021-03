Tommaso Zorzi ha deciso di togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe attaccando in maniera diretta Gian Maria Sainato, ex volto di Riccanza, che da quando è iniziato il Grande Fratello Vip bazzica i salotti di Barbara d’Urso per attaccarlo.

Tutto ha avuto inizio lo scorso 20 settembre quando Gian Maria ha accusato Tommaso di avergli fatto outing durante un programma televisivo. Da lì è stata “guerra aperta” sia su Twitter, sia a Pomeriggio Cinque, dove più volte è stato ospite proprio per commentare il GF Vip.

Venuto a sapere di ciò, Tommaso su Twitter ha prima scritto un generico:

“Ma quel tipo strano che si gira i salotti televisivi per parlare male di me è consapevole che mi deve una cena?”

Per poi attaccare apertamente:

“Quando dici minch*ate ma ho gli screenshot”.

Gian Maria Sainato, i vecchi tweet contro Tommaso Zorzi