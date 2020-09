L’avventura di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip non è iniziata nel migliore dei modi, appena entrato la Contessa Patrizia de Blanck l’ha messo KO e subito dopo il gieffino ha detto di avere la febbre. Martedì l’influencer ha abbandonato la casa del GF Vip per dei controlli medici, ma fortunatamente è rientrato il giorno successivo. Gli autori del reality con un comunicato ufficiale hanno spiegato che i controlli hanno dato esito positivo e che il concorrente era in grado di tornare in gioco senza nessun problema.

Ieri sera Zorzi era in giardino con Patrizia, Matilde Brandi e Pierpaolo Pretelli ed ha detto di non sentirsi ancora bene. Con l’occasione Tommaso ha anche raccontato quello che è successo dopo che ha lasciato il GF per andare in ospedale. Pare infatti che fuori dagli studi del Grande Fratello Vip sia arrivata un’ambulanza e che abbia acceso anche le sirene, spaventando il concorrente.

“Ragazzi non mi sento troppo bene, forse ho ancora la febbre, non so. Comunque l’altro giorno ho subito un trauma. Mi hanno traumatizzato. Chi? Loro, sto parlando di loro, l’altro giorno. Mi hanno portato a sirene spiegate con l’ambulanza perché avevo la febbre”.

