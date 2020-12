Tommaso Zorzi continua a lamentarsi di non aver ancora trovato l’amore vero, ma ha detto più volte di aver avuto diversi flirt e avventure. In questi giorni l’influencer milanese ha parlato in più occasioni di un certo Mohamad, un bellissimo ragazzo originario di Beirut con cui avrebbe passato una settimana di fuoco.

“L’anno scorso ho passato circa una settimana di idillio con un certo Mohamad da Beirut. Aveva un fisico super muscoloso e denti bianchissimi. Diciamo che ho un bel ricordo di lui. Era così dolce, gentile, proprio carino”.

Dopo la descrizione di Tommy, Giacomo Urtis ha detto di conoscere il ragazzo in questione ed ha fatto una risatina. I fan del gieffino e Very Inutil People si sono messi alla ricerca di Mohamad e forse l’hanno trovato.

“Si tratta di un architetto originario di Beirut, Mohamad C. lavora attualmente ad Istanbul, come lui stesso riporta sulla sua pagina Instagram. Profilo dal quale, per uno strano caso del destino, segue il nostro Tommaso Zorzi e sul quale è a sua volta seguito dal gieffino di Alfonso Signorini. Non sappiamo come i due si siano conosciuti, né tantomeno come anche Giacomo Urtis possa conoscere Mohamad”.

E visto che stasera uscirà quasi certamente uno tra Malgioglio e Urtis, il GF potrebbe anche provare a contattare questo Mohamad per farlo entrare e fare così un bel regalo a Tommaso…

Le zorzine indagano su ragazzo misterioso di cui ha parlato Tommaso Zorzi.

Ma è questo il Mohammad di cui parlava Tommaso 15 minuti fa? #gfvip decedo pic.twitter.com/hBSrvOOeL9 — OneTwoChaChaCha (@choctopzorzelli) December 16, 2020

il mohammad di cui parla tommaso zorzi #gfvip pic.twitter.com/bd7uXoq4Lk — EliKinderParadiso (@EliParadiso) December 16, 2020