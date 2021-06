Tommaso Zorzi ieri pomeriggio su Instagram ha preso in giro – in maniera provocatoria, ma divertente – Giovanni Ciacci, che poche ore prima aveva annunciato in diretta tv il suo addio al mondo dello spettacolo. Un addio che puzza più di una pausa estiva, dato che a settembre dovrebbe tornare per il Grande Fratello Vip.

“E’ un vero peccato che lasci la TV, Giovanni, è un vero peccato. Sono vestito di nero oggi perché in effetti è un colpo basso. Noi dai ti prego ripensaci, ti prego sei in tempo! Ti prego fallo per noi non te ne andare, ti prego! Dai un ultimo annetto!”.

E ancora, affacciandosi alla finestra:

“Ragazzi non è un’esercitazione Ciacci molla la tv, giuro. Giovanni Ciacci se ne va, basta: non lo vedremo più, ma vi rendere conto?”

Poi simulando una telefonata al Presidente del Consiglio, Tommaso Zorzi ha proseguito:

“Pronto, parlo con la segreteria della presidenza del Consiglio? Salve sono Zorzi! Bene, lei? Bene… baci al pupo. Senta, mi passa Marione? Dottor Draghi, salve! No ma ha letto di Ciacci? Faccia qualcosa… No, ma lo inserisca nelle agende tra le cose da fare immediatamente non possiamo vivere”.

Tommaso Zorzi: perché ha ironizzato su Giovanni Ciacci

Quando Tommaso Zorzi è entrato al Grande Fratello Vip lo scorso settembre, Giovanni Ciacci ha così commentato via stampa:

“Zorzi al Grande Fratello Vip? Una presenza vista e rivista, stereotipata e poco originale. Scopriremo se sarà riccanza vera o finta, riccanza della quale ho sempre dubitato. E poi è facile sparare contro gli altri concorrenti sulle riviste e poi chiedere scusa per quanto detto durante il live, coerenza! Nei reality servono originalità verità e cuore”.

A quanto pare fra i due non è mai tornato il sereno.