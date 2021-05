Tommaso Zorzi – che solo ieri era a Bologna in compagnia di Tommaso Stanzani – ha scoperto che una sua fan è diventata una stalker: va sotto casa sua praticamente tutti i giorni, aspetta di vederlo uscire dal portone e poi lo segue nei vari spostamenti.

Preoccupato per ciò: “Dato che tutti i film horror iniziano con ‘era una brava persona’ vorrei evitare di finire come Misery Non Deve Morire“, l’ex gieffino ha deciso di affrontarla pubblicando il video sui social.

“Non devi stare più sotto casa mia, non devi più seguirmi per strada perché non è normale. Dato che mi hai chiesto di farti beneficienza e te l’ho fatta! Tu sei sempre sotto casa mia, io ti vedo. In una settimana quanti giorni? 5? 2? Ma ti vedo, mi segui… adesso non mi stai seguendo? Eh allora! Non va bene, non è sana questa cosa, non mi sento a mio agio, non mi puoi seguire!“.

Tommaso Zorzi seguito da una stalker, il racconto

“Oggi voglio parlare di una cosa spiacevole perché – chi mi ha mai incontrato per strada lo sa che sono una persona estremamente disponibile – ma c’è una persona in particolare che non mi fa sentire più a mio agio ed è molto spesso sotto casa mia, mi segue per strada e mi ha chiesto molti favori dei quali un po’ glieli ho fatti ed un po’ non riesco a farglieli e questa cosa mi mette agitazione”.

L’ex gieffino ha poi continuato:

“Adesso l’ho affrontata, gliel’ho detto e speriamo la smetta. Io ho fatto pure la min*hiata di dargli il mio numero, ma quando è troppo è troppo“.