Tommaso Zorzi in occasione del debutto su Real Time della prima stagione di Drag Race Italia ha rilasciato una lunga intervista a Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano.

Senza mezzi termini l’ex vippone di Alfonso Signorini ha affrontato subito un argomento a lui doloroso, ovvero le critiche ricevute dalla sua stessa comunità, quella LGBT.

“Perché una parte della comunità gay mi detesta? Credo per un odio nei miei confronti in quanto personaggio. Alle critiche sono abituato ma quelle di una parte della comunità LGBT+ mi fanno più male: mi sono sempre esposto, ci ho messo la faccia, ho supportato molte associazioni e non è bello ricevere offese spesso pretestuose, anche perché ho la sensazione che arrivino da chi, per altro, fa l’attivista dal divano di casa e non ha mai mosso un dito per la causa”.

In merito all’ospitata al Maurizio Costanzo Show al fianco di Giorgia Meloni, Tommaso Zorzi ha così commentato.

“Leggevo critiche così aspre che mi sono rivisto quel pezzo decine di volte. Lei mi ringraziava per il tormentone «Io sono Giorgia» e io forse non ho risposto come avrei dovuto. Non sono stato incisivo? Sì. Mi comporterei in un’altra maniera. Sì. Mi sono scusato più volte ma i mie detrattori hanno continuato a darmi addosso pur avendo specificato il mio pensiero e avendo criticato sempre le politiche di Meloni o Salvini. Più di così non posso fare”.

E sulle accuse di essere un bifobico, mossa usata da alcuni suoi detrattori per estrometterlo dalla giuria di Drag Race Italia, Zorzi ha dichiarato: “Hanno detto che sono bifobico per una battuta infelice fatta alla Mello al GF Vip. Non rispondo più ricordando che ho una sorella bisessuale perché mi sembra come dire «ho molti amici gay»”.

Tommaso Zorzi: “Mediaset? No, resto a Discovery”

Alla richiesta se tornerà Drag Race Italia anche il prossimo anno, Tommaso Zorzi ha detto: “Non ne ho idea. Ma di solito quando la prima va bene, si replica”. Ed a domanda diretta: “In che rapporti vi siete lasciati con Mediaset?” ha risposto: “Ottimi. Hanno capito le mie necessità e le hanno rispettate“.