Tommaso Zorzi è stato ospite a Verissimo dove ha avuto l’opportunità di commentare le famose foto con Gabriel Garko pubblicate dal settimanale Chi.

Il vincitore del Grande Fratello Vip ha smentito qualsiasi rumor, confermando di essere un suo amico.

In merito alla polemica sul mancato intervento al Maurizio Costanzo Show in merito al DDL Zan, Tommaso Zorzi ha detto:

“Hanno fatto una polemica per non aver fatto una polemica, bene. Prima del Maurizio Costanzo Show, comunque, c’è una mini riunione in cui Maurizio Costanzo mi aveva detto che in scaletta le avrebbe fatto una domanda su questa cosa all’Onorevole Meloni. Io ovviamente rispetto l’autorità intoccabile di Maurizio e non mi sarei mai sognato di bruciargli la domanda, di farla io o di intromettermi. Lui è intervenuto esattamente nei modi e con le parole giuste e quando a farlo non è un omosessuale, ma un uomo etero di una certa età e con una credibilità, il messaggio è ancora più forte. E’ vero che io sono un esponente della comunità ed il mio parere lo sanno tutti, quando sono tornato al Costanzo Show ho avuto un battibecco con Platinette riguardo questo tema, quindi quando c’è da esporsi non mi tiro indietro. Ma quando c’è un autorità come quella di Maurizio Costanzo io faccio un passo indietro perché ho l’umilità di riconoscere in lui un autorevolezza che io non ho”.