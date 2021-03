Tommaso Zorzi in collegamento con Casa Chi, oltre ad aver confessato di sognare la conduzione del Festival di Sanremo, ha fatto un po’ di nomi e di cognomi svelando chi è stato il vip che a sorpresa ha risentito dopo aver vinto il Grande Fratello Vip e chi sono i gieffini che più lo hanno deluso.

A rispondere al primo appello è stata Elettra Lamborghini, mentre nella blacklist ci sono finite le Rutas, ovvero Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

“Una volta uscito dalla casa mi ha riscritto Elettra Lamborghini, non la sentivo da tempo. Non aveva neanche più il mio numero, ma abbiamo risolto. Le faccio un in bocca al lupo per L’Isola dei Famosi. […] Fra i gieffini che più mi hanno deluso? Mi hanno deluso Maria Teresa e Guenda, l’ho già detto a Verissimo e non vorrei ripetermi per non dargli adito di fare un’altra stagione dalla d’Urso”.