Venerdì scorso Alfonso Signorini ha mostrato la sagoma di un nuovo concorrente del GF Vip, che entrerà nelle prossime puntate. Tommaso Zorzi ha il terrore che il vippone misterioso sia il suo ex fidanzato (sì, quello che ha finto l’aggressione omofoba).

“Chissà cosa succede poi fuori, a Live Non è la d’Urso, gente che parla male, ho chiesto a Lazzaro di tenere un taccuino con la gente che parla male. Il taccuino non basta… un’enciclopedia. Parlo di gente dei salotti vari, perché poi questi tornano e ti chiedono di andare a cena.

Ragazzi potrebbero farlo entrare. Lui aveva fatto il provino per entrare al GF. Lui è un ragazzo che ho frequentato per un periodo triste della mia vita. Se mi fanno questo scherzo vuol dire che non mi vogliono per niente bene. Uscirebbe proprio una brutta televisione, non uscirebbe nulla di bello dalla mia bocca. Alfonso io mi fido di te non fatemi questo. Confermi che posso fidarmi di te vero? Io avevo detto prima di entrare che non volevo Marco”.