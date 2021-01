Mancano circa due mesi alla termine del Grande Fratello Vip (la finale è prevista per la fine di febbraio), ma come già scritto in precedenza su questo blog, fra gli addetti ai lavori si parla già di sesta edizione. A farlo, questa volta, è stato Pupo fra le pagine del QN – come riportato da TvBlog – che ha proposto addirittura Tommaso Zorzi nel ruolo di opinionista: “Per lui cederei il mio posto“.

“C’è un ragazzo di 25 anni chiuso da quasi 4 mesi nella Casa del Grande Fratello Vip, con potenzialità comunicative ed artistiche molto interessanti: Tommaso Zorzi” – ha dichiarato Pupo, che ha poi aggiunto – “L’unica persona che potrebbe mettergli i bastoni fra le ruote in questo percorso predestinato, sembra assurdo, ma è lui stesso. Deve ancora mettere apposto alcuni aspetti spigolosi del suo carattere. Nonostante possieda doti artistiche innegabili e sia dotato di una sensibilità ed una intelligenza superiore alla media, non è ancora riuscito a mettere in equilibrio il suo carattere”.

Opinionista GF Vip 6, Tommaso Zorzi in pole position

E ancora:

“È un po’ troppo permaloso e poco incline ad accettare critiche, consigli e, soprattutto, gli inevitabili compromessi che il nostro mestiere richiede. Sembra assurdo ma, in un mondo in cui spadroneggia la mediocrità, per arrivare al successo, è spesso più importante possedere un buon carattere che un talento straordinario. Sono certo però che Tommaso, grazie anche alla straordinaria esperienza umana e professionale che sta facendo con il GFVIP, riuscirà a migliorarsi anche in questo e alla fine ce la farà. Intanto, il suo prossimo step potrebbe essere quello di passare da concorrente ad opinionista del prossimo GFVIP. Un po’ come ha fatto quest’anno Antonella Elia. Io, ad un giovane talento così, gli cederei volentieri il posto”.

Antonella Elia non è l’unica ex concorrente passata poi a fare l’opinionista (vi ricordo anche Cristiano Malgioglio e Simona Izzo per il Grande Fratello di Barbara d’Urso, dopo la loro esperienza nella versione Vip). Tommaso Zorzi seguirà le loro orme?

FOTO | Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy