Tommaso Zorzi sarà uno degli opinionisti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi da lunedì 15 marzo, è ufficiale. A parlare di “fumata bianca” è stato il portale TvBlog che per primo ne ha dato la notizia.

“Anche grazie alla situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore e che ha visto coinvolta sua malgrado Elettra Lamborghini, la trattativa fra Zorzi e la produzione dell’Isola dei Famosi è ripartita e pare sia giunta al termine con una fumata bianca” – si legge su TvBlog – “Tommaso Zorzi dunque entra a far parte a tutti gli effetti del team di opinionisti dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi, inizialmente con la sola Iva Zanicchi e poi appena Elettra si ristabilirà, speriamo il più presto possibile, assieme anche alla brava cantante emiliana”.

Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi hanno da poco fatto pace e si ritroveranno quindi così fianco-a-fianco fra la schiera di opinionisti de L’Isola dei Famosi targata Mediaset, che in passato ha avuto, fra i tanti, Alfonso Signorini, Mara Venier, Alda D’Eusanio, Alba Parietti e Daniele Bossari.

Gli autori de L’Isola dei Famosi ce l’hanno fatta quindi a convincere Tommaso Zorzi ad accettare il ruolo, dato che solo pochi giorni fa sul settimanale Chi ha dichiarato: “Ho detto no a L’Isola dei Famosi; dopo sei mesi di Grande Fratello Vip non sarei stato me stesso e forse avrei dato meno al programma di Ilary Blasi”.

L’Isola dei Famosi, il cast

Akash Kumar

Andrea Cerioli

Angela Melillo

Awed

Beppe Braida

Brando Giorgi

Daniela Martani

Drusilla Gucci

Elisa Isoardi

Fariba Tehrani

Ferdinando Guglielmotti

Francesca Lodo

Gilles Rocca

Paul Gascoigne

Roberto Ciufoli

Ubaldo Lanzo

Valentina Persia

Vera Gemma