Dopo lo sfogo notturno in cui ha insultato gli autori del GF Vip, oggi pomeriggio Tommaso Zorzi ha avuto un altro crollo durante il quale ha dato dei criminali ai membri della produzione e poi ha aperto la porta rossa minacciando di abbandonare la casa (adesso capite perché dico che deve restare in gioco?!). Il Grande Fratello ha chiesto ai ragazzi di stare chiusi in camera perché c’erano dei lavori in corso in giardino, ma dopo poco l’influencer milanese ha fatto una sfuriata a causa del suo problema con le emorroidi.

“Voglio subito almeno un Oki. Perché ci danno una pastiglia alla volta come fossimo ritardati? Le voglio tutte insieme. Datemi qualcosa non sto bene. Questo comportamento è da criminali, io lascio tutto se continuano così. No, basta io abbandono proprio il gioco. Non sto bene, ho chiesto i farmaci e non me li danno, mi danno una pomata di m**da. Adesso me ne vado a fan**l0, sto sclerando, non mi danno un cavolo, mi danno una pillola alla volta, questi sono criminali”.

Una volta che la produzione ha liberato i ragazzi dalla camera in cui erano chiusi, Tommaso ha continuato ad urlare assicurando che avrebbe lasciato il GF Vip e subito dopo ha aperto la porta rossa, nonostante gli altri ragazzi abbiano cercato di fermarlo.

“Basta, no, io me ne vado. Mi stanno prendendo i nervi. Ma che gioco al massacro è? Mi fa malissimo, non ce la faccio, ma sono matti? Sono in fase acuta e sono ore che sto così, ma che stiamo scherzando? O fanno qualcosa adesso o io saluto tutti e vado via”.

Tommy in pieno mood ‘non mi fate foto, non mi potete più riprendere. Non siete più autorizzati a riprendermi. Non potete! Mi chiamate un taxi? Come funziona?’.

Tommaso apre la porta rossa, il video.

🚨😳TOMMASO HA VARCATO LA PORTA ROSSA 😳🚨 Ditemi che non è da squalifica e che NON bisogna aprire quella principale 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 #GFVIP pic.twitter.com/Rvk6P3bsQc — trashbiccis (@trashbiccis) October 5, 2020

Voleva uscire senza neanche le scarpe 😂😂😂 che cinema!!!#GFVIP Non so il regolamento sulla porta rossa, la Prati venne sanzionata poi boh. pic.twitter.com/bM8HfVzzFE — Susy🌻 (@susy_juve) October 5, 2020

Zorzi ha aperto la porta rossa: a rigore di regolamento è SQUALIFICATO! Visto che fate le sentinelle di st0c4zzo del regolamento ora lo facciamo per tutti, lui incluso!#GFVIP pic.twitter.com/e1FeHrSBXz — Italian Guy (@AGuyFromItaly) October 5, 2020

Cioè Zorzi ha appena detto al GF siete dei ritardati e criminali

Poi chiede la squalifica per tutti #GFVIP — Call me Rose🌹 (@eleroll) October 5, 2020