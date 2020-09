Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini non sono più amici? Gli ex colleghi di Riccanza, un tempo inseparabili, da un po’ di mesi non sono più stati avvistati insieme.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Zorzi ha svelato che per colpa del suo ex fidanzato (che avrebbe parlato male di lui ad Elettra), la Lamborghini avrebbe deciso di chiudere l’amicizia.

La notizia è arrivata alle orecchie di lei che ha però smentito, svelando che la loro amicizia non è mai stata chiusa, ma che è semplicemente scemata col tempo.

“Ho notato su Twitter che mi avete chiesto come mai ho litigato con Tommaso, perché a quanto pare ieri è uscita fuori questa cosa. In realtà io non ho mai litigato con Tommaso, sono una persona molto pacifica ed è veramente difficile litigare con me e quasi questa è anche una cosa positiva”.

Ed ancora:

Io e Tommaso, quando facevano Riccanza ci vedevamo molto più spesso per promozioni eccetera, poi per una cosa e un’altra non ci siamo più sentiti ogni giorno, però no, io non ho mai litigato con lui, on so se lui ha litigato con me! Però io anzi, gli commento quando posso il suo profilo, una volta l’ho ritaggato..”

