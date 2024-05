“Tommaso Zorzi non mi ha denunciato”, il racconto dell’ex naufrago

Un paio di settimane fa Pietro Fanelli ha divulgato alcune chat private risalenti a un paio di anni fa fra lui e Tommaso Zorzi. Lo ha fatto passando da Fabrizio Corona e facendo (giustamente) arrabbiare il diretto interessato. Questa settimana l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Novella 2000 che gli ha fatto notare come fosse non solo scorretto a livello etico pubblicare chat private, ma pure proibito. Nonostante questo la risposta di Fanelli è stata:

“Se sapevo che è proibito rendere pubblici messaggi privati? Non mi interessa. Non l’ho fatto perché pensavo di ottenerne qualche vantaggio economico o di popolarità, questa vicenda mi ha dato solo contro. Ho deciso di farlo solo perché è giusto parlare in un momento in cui si ha più visibilità per mettere a nud0 alcune realtà”.

Quando poi il giornalista gli ha chiesto: “Hai chiesto scusa a Tommaso Zorzi? Lo hai sentito?“, Pietro Fanelli ha risposto: “Sì mi ha scritto dicendomi che era con il suo avvocato e che mi avrebbe denunciato. Poi però mi ha fato sapere che, se non avessi postato altro materiale, non avrebbe fatto nessuna denuncia“.

Tommaso Zorzi non ha denunciato Pietro Fanelli: “Non ho né casa né macchina, mi mantengono gli altri”

Se Zorzi lo avesse denunciato probabilmente avrebbe pure vinto, ma come ha specificato Fanelli sempre a Novella: “Non mi mantengo, non sono indipendente, non ho una mia casa o una mia macchina. Vivo dipendendo dagli altri. In modo amichevole ricevo aiuti da tante persone. […] In questi anni a Milano mi hanno ospitato molte persone, negli ultimi mesi sono stato da una donna che vive in centro. Non ho nessun legame sentimentale con questa persona, lei era semplicemente contenta di avermi a casa sua perché le facevo compagnia“.