Tommaso Zorzi, nel suo consueto appuntamento su R101 al fianco di Maurizio Costanzo, ha parlato dell’odio dei social e della propria gavetta televisiva.

“Ci sarà sempre qualcuno che pensa che sei lì per caso. Adesso con i social hanno tutti una voce un po’ più rilevante di prima; prima magari se lo dicevano in famiglia che Tommaso Zorzi fa schifo. Adesso diventa un po’ più complicato, però io ho la corazza su queste cose qui, me ne frega relativamente poco“.

L’ex gieffino – che dopo il Grande Fratello Vip ha firmato due contratti come opinionista de L’Isola dei Famosi e del Maurizio Costanzo Show – ha poi confessato che in realtà ha detto anche tanti ‘no’ perché convinto che la “bulimia televisiva” sia sbagliata.

“Bisogna saper dire di no alle cose, mettersi nelle condizioni di lavorare in un contesto che ti permetta di essere a tuo agio, di dire cose sensate perché il pubblico poi non perdona. Non bisogna avere quella bulimia televisiva di voler fare tutto, di voler essere ovunque, di voler dire di sì a tutto. Quando si accende quella lucina rossa diventa un po’ come una droga, però poi uno deve imparare a tararsi e farlo con parsimonia. Io sto lavorando e facendo la mia sacra gavetta che in televisione ancora di più è sacra, perché non esistendo una scuola che ti insegna a fare tv, impari solo facendola. Io sto lavorando per poi un giorno arrivare a condurre il mio programma, ma la carriera televisiva si costruisce più con i no che con i sì“.

Fra i tanti no detti (uno sicuramente a Barbara d’Urso, dato che lei lo invitò pubblicamente a Live Non è la d’Urso senza mai ottenere risposta) c’è anche qualche sì, dato che a settembre debutterà dietro al bancone di Italia Drag Race su Discovery (reality che probabilmente andrà poi in onda il prossimo anno).