Tommaso Zorzi si è innamorato di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip. A far crollare il gieffino confessando (ed ammettendo una cotta fin’ora negata) è stato Cristiano Malgioglio, che con tutta naturalezza gli ha detto:

Tommaso Zorzi, con gli occhi lucidi, ha annuito con la testa.

A questo punto Malgioglio ha aggiunto:

“L’ho capito perché ho vissuto i tuoi drammi, anche più di uno. Il problema è che magari ci innamoriamo delle persone etero che non sono come noi e quando troviamo persone come Francesco, etero e fidanzati, ti possono dare tutta l’amicizia possibile ma non ti possono dare altro”.