Sapevamo che prima o poi sarebbe successo, era solo questione di tempo e alla fine è arrivata la catfight tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. I due nonostante siano amici da molto tempo, l’anno scorso hanno discusso ed hanno messo in pausa il loro rapporto per diversi mesi. La miccia che ha fatto esplodere la bomba è stata la scelta fatta ieri sera da Giulia su chi non mandare al televoto per la finale. La milanese ha deciso di togliere questa possibilità a Tommaso Zorzi e si è giustificata dicendo che lui sarebbe comunque arrivato al traguardo. Tommy non ha preso bene questa motivazione ed è sbottato.

“Ok che hai scelto l’amore e non l’amico, ma allora perché dice da settimane che siamo migliori amici fuori dal GF Vip? Ha fatto la vittima fino a ieri dicendo che io dico che non siamo migliori amici e che invece lo siamo e adesso fa questa cosa? Poi non è tanto la scelta di salvare Zelletta e non me, ma la motivazione. Non mi dire ‘tanto tu in finale ci arrivi lo stesso. Dimmi invece ‘ho voluto salvare Pierpaolo, perché sapevo che tra Pier e Andrea Maria Teresa e Stefania avrebbero mandato in finale Pierpaolo’. Io mi incavolo se tu non mi dici il vero motivo, non tanto perché non sono in finale, lo capisci?

Quando hai fatto il mio nome per pararti il sedere hai detto ‘scelgo di non mandare Tommy perché me l’ha detto lui’. Non è vero, non te l’ho mai detto, ho solo sgranato gli occhi. Comunque non dire più che siamo migliori amici. Quando mai fuori mi chiami per raccontarmi le tue cose? Io invece l’ho fatto, come ad esempio quando ti ho raccontato del libro che usciva ed è successo tutto il casino. “.