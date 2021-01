Dopo la litigata di ieri notte, stamani Tommaso Zorzi ha fatto una chiacchierata con Cecilia e le ha confessato che Stefania Orlando gli avrebbe chiesto in passato di litigare per finta. La Capriotti ha risposto che una richiesta simile è stata fatta anche a lei.

“In realtà è già successo, lei mi ha detto ‘Senti ma ti va se tipo questa settimana litighiamo?’. Facciamo finta? Sì esatto. Io gli ho detto: ‘Stefy io per il rapporto che ho con te ci rimango male’. Mezz’ora dopo mi ha detto ‘quello che ti ho detto prima lascia perdere, non ti preoccupare’. – ha detto Tommaso Zorzi – L’ha detto anche a te Cecilia? Dai, vedi che questa cosa la dice a tutti?”.

L’influencer milanese ha raccontato la stessa cosa anche a Samantha De Grenet, che non è proprio la migliore amiche della Orlando: “Lei diceva di litigare per le clip. Io le ho detto che non faccio queste cose. Adesso però capisco che ogni pretesto lei con me lo prende ed esplode. Io l’ho detto a Cecilia e lei mi ha confessato che l’ha detto anche a lei. Non ci sto io così. Anche perché poi devo starci male se Stefania sta facendo tutto per finta. A questo giro mi parlerà lei, perché altrimenti vado sempre io dai“.

Se fosse vero ovviamente questo non farebbe onore a Stefania, però devo anche dire che io non tradirei mai la fiducia di una mia cara amica. Questo non significa che non sia giusto criticare o far presente un errore alla diretta interessata, ma è cosa ben diversa andare a raccontarlo ad altri, soprattutto se non sono in buoni rapporti con l’amica in questione.

Tommaso Zorzi e le confessioni fatte a Cecilia e Samantha.

Stefania ha chiesto a Tommaso di litigare per finta 😦 Ora capite quando per una piccola cosa detta sulle nomination da Dayane, Cecilia e Stefania l’hanno fatta diventare enorme senza motivo? Volete cominciare a seguire questo programma con obiettività? #GFVIP #tzvip pic.twitter.com/Awm4sbS1Sr — estreghetta (@_heysestra) January 10, 2021

Cecilia: scatena la rottura tra Tommaso e Stefania Sempre lei: chiede a Tommaso che, se mai ci dovesse parlare, di dirle che non avrebbe voluto rivelare la finta litigata chiesta da Stef Tremo per la futura asfaltata di Stefy su Cecilia 🐍 #gfvip #tzvip pic.twitter.com/5vwwPRk7fg — mr 💆‍♂️ (@cicabum_) January 10, 2021