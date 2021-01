Tommaso Zorzi è entrato al Grande Fratello Vip da single lo scorso 14 settembre, ma fino a poche ore prima che gli togliessero il telefono si sentiva con Kevin, un figaccione di Milano.

Kevin è un lettore di Biccy e mi ha contattato privatamente dopo aver visto – in diretta a Ciao 2020 Io Esco – Luca Vismara confermare di essersi visto più volte con Tommaso Zorzi, rivendicando in qualche modo di essere stato l’ultimo.

“Appena ho letto l’articolo [su Luca e Tommaso, ndr] ho pensato ‘mi pare strano che Vismara lo frequentasse prima del Grande Fratello, perché prima del Grande Fratello Tommaso usciva con me quasi ogni sera, per non dire tutte le sere‘”.

Kevin, “Io e Tommaso ci siamo visti tutte le sere fino a prima che entrasse al GF Vip”

In esclusiva per Biccy, Kevin ha poi aggiunto:

“Ho conosciuto Tommaso questa estate in Via Lecco tramite amici in comune. Io già lo conoscevo tramite social (anche se non lo seguivo) e non mi stava granché simpatico. Appena però ci siamo beccati fra noi è nata una bella attrazione ed il giorno dopo, dopo aver chiesto ad una mia amica il contatto, mi ha aggiunto su Instagram ed abbiamo iniziato a messaggiare e ci siam visti direttamente la sera”.

Il racconto di Kevin si è poi fatto più dettagliato:

“Ci siamo visti tutte le sere a casa sua ed alcune volte anche in Via Lecco, dove mi ha dato un bacio davanti a tutti. Sapevo che sarebbe entrato al Grande Fratello ed infatti l’ho frequentato tutto quel periodo fino al giorno in cui lui è partito per Roma. Era il venerdì, tre giorni dopo sarebbe entrato. Quei giorni in albergo però abbiamo continuato a sentirci perché lui il cellulare lo aveva, quindi davvero fino all’ultimissimo ci siamo sentiti, fino a quando non gli hanno tolto il telefono. Io non gli ho detto ‘ti aspetto’ perché non mi andava di fare promesse, dato che era un flirt”.

Durante la serata Ciao 2020 Io Esco, Luca Vismara ha confermato di aver avuto un flirt con Tommaso Zorzi e di essere pronto, in caso, a riprovarci.