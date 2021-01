Tommaso Zorzi ieri sera è finito inconsapevolmente al centro di un triangolo amoroso con il muscoloso e tatuato Kevin e con il cantante di Amici ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi, Luca Vismara.

Sia Luca che Kevin avrebbero infatti avuto un flirt con Tommaso Zorzi e quando il cantante, incalzato da una domanda diretta, lo ha raccontato a Biccy.it la notte di Capodanno ha dichiarato:

“Io e lui ci siamo visti più e più volte, se nascerà qualcosa sarà fuori dal Grande Fratello Vip, lontano da tutto il mondo che ci circonda. Vedremo di conoscerci meglio. Allora, è vero che qualcosa c’è stato e no, non abbiamo giocato a briscola e nemmeno a tombola. Quindi ammetto che lascio le porte aperte a Tommaso Zorzi. Se lui aprirà i portoni io sono felice, vorrei che nascesse tutto in maniera semplice. Lo spero. Se poi non nasce nulla amen. Come tanti amori non sono nati non andrà avanti nemmeno questo”.

La diretta è stata vista anche da Kevin che, avendo frequentato Tommaso fino al giorno del suo ingresso nella Casa, mi ha contattato privatamente per precisarmelo.

La notizia è diventata virale e le dichiarazioni di Kevin e Luca (partite entrambe da Biccy.it) hanno rimbalzato su tutti i social e su altri siti, per questo motivo la redazione di Barbara d’Urso ha ben pensato di invitare il tatuato per farsi raccontare la storia.

Oggi, entrambi, hanno voluto fare delle precisazioni.

Kevin, via Instagram, ha dichiarato:

“Se avessi voluto fare televisione lo avrei detto a settembre di Tommaso, ma non l’ho mai fatto. L’ho confessato a Fabiano, il ragazzo che gestisce Biccy, solo in risposta all’intervista di Luca Vismara. Non credevo che ottenesse questo boom mediatico. Ma nel momento in cui mi chiamano in tv non vedo perché debba dire di no, mi è stato fatto un invito e sono andato. Se avessi voluto visibilità sull’argomento Tommaso Zorzi non l’avrei fatto adesso a fine programma, ma ne avrei parlato a metà settembre / inizio ottobre e la cosa avrebbe fatto più notizia”.

Mentre Luca ha scritto:

“Beh. Forse è arrivato il tempo di fare un po’ di chiarezza. Guardavo ieri divertito “LIVE – Non è la D’Urso” e sono stato messo in mezzo. Io non ho MAI detto di essere un ex di Tommaso Zorzi. Io e Tommy ci conosciamo dal 2014 ed abbiamo un rapporto di stima e affetto reciproci proprio come si può vedere dal video qui postato. Ad inizio dicembre ho ricevuto una chiamata da un giornalista che era a conoscenza di una nostra ‘frequentazione’. Cosa tra l’altro imprecisa. È vero, io e Tommy ci siamo visti più volte (abitiamo nella stessa città), ci sentiamo anche abbastanza spesso anche se non ci vediamo da tempo a causa del lockdown e dalle nostre rispettive esperienze televisive e lavorative.

A quella telefonata, ho risposto che non avrei voluto dire nulla. Tuttavia mi è stato detto (anche sgarbatamente) che tanto la cosa sarebbe uscita lo stesso. A questo punto (dopo essermi consultato con persone vicine a Tommaso) decido di dire le cose come stavano realmente senza romanzare sopra storie finte (cosa che puntualmente è stata fatta travisando le mie parole, per quanto schiette). Ho cercato di esporre il tutto nel modo più semplice possibile, senza negare, ma senza dire falsità. Nessuno aspetta nessuno. Se non per rivederci e festeggiare la fine della sua bellissima esperienza che spero gli porti altri lavori, davanti a un buon bicchiere di vino e senza telecamere”.