Le parole di Alfonso Signorini sull’aborto hanno alzato un polverone e ieri sera è intervenuto anche Tommaso Zorzi. Attraverso due storie il giudice di Drag Race Italia ha detto la sua: “In merito alla questione aborto: sono un uomo e dunque non è affar mio. Quando nascerò donna la mia opinione potrà contare qualcosa. Nel frattempo, da uomo, ritengo che sia sacrosanto che una donna abbia la facoltà di scegliere. Not my body, not my choice. Il movimento femminista ‘My body, my choiche’ dice esattamente questo: nessun uomo può o deve sentenziare le decisioni che una donna prende sul proprio corpo. E credo che stia tutto qui“.

Non è la prima volta che Tommaso Zorzi si pronuncia sull’argomento, l’ha fatto anche un mese fa in radio: “I diritti anche quelli che non mi competono sono diritti miei comunque perché io voglio vivere in uno stato in cui chiunque è libero di poter scegliere nell’etica delle cose, io mi vergognerei di vivere in uno stato in cui l’aborto è illegale“.

Le precisazioni di Tommaso Zorzi.

Un utente di Twitter ha criticato le affermazioni del vincitore del GF Vip: “Quindi, secondo il suo ragionamento, non essendo lesbica o gay. Perché dovrebbe interessarmi, come etero, il Ddl Zan e tutte le battaglie. Applausi alla maschera caduta“.

Zorzi ha risposto cercando di fare chiarezza: “Applausi anche alla comprensione del testo! Nessuna persona, specialmente un uomo ma nessuno in generale, può scegliere per qualcun altro. Il discorso era chiaro. Da uomo poi non so minimamente cosa si possa provare. E comunque il DDL non riguarda solo “lesbiche o gay”“.