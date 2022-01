Gli scivoloni di Katia Ricciarelli hanno spaccato in due il gruppo dei vipponi del GF Vip e stanno facendo discutere anche fuori dalla casa di Cinecittà. Poco fa è intervenuto anche Tommaso Zorzi, che ha criticato il comportamento del soprano: “Vorrei poter dare della “vecchia scrofa” alla Ricciarelli con la stessa facilità che ha lei nell’usare il termine “ric***0ne”. Ma per fortuna ho un’educazione che me lo impedisce“.

Non soltanto Tommaso Zorzi, anche Rosalinda Cannavò ieri è intervenuta sul caso della Ricciarelli: “Cosa ne pensiamo di Katia Ricciarelli? La situazione, per me, è assolutamente raccapricciante. Squalifica… assolutamente! E senza nemmeno pensarci“.

