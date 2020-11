Ieri al GF Vip è stata la serata dedicata quasi esclusivamente a Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Il 25enne ha scritto una lettera all’amico e l’ha fatto piangere, poi è andato da Stefania a sfogarsi, mentre nella camera blu il figlio della Parietti gli rispondeva con un’altra lettera.

Zorzi ha trovato la missiva di Francesco sotto al suo cuscino, ha provato a leggerla ma non c’è riuscito.

Per questo motivo Oppini è stato costretto a leggere a voce quello che aveva scritto pochi minuti prima.

“Tommy perdona la mia grafia. Da qualche giorno sento che le mie forze stanno calando. Pensavo di essere più forte e temprato. C’è però una cosa che ancora mi dà forza, sono gli affetti. Qui dentro ho trovato sorrisi, gioie e pianti. Ciò che più importa è aver trovato persone che incontrerò anche fuori e che mi hanno regalato sorrisi. Poi c’è quel tipo di persona che in modo sicuramente più particolare e difficile ti entra nel cuore. Quella persona caro Tommy sei tu.

Il mio nei tuoi confronti è un affetto vero, forte, provo un senso di protezione. Mi sento di proteggerti per il tuo passato, per tuo papà, per la sensibilità straordinaria che leggo nei tuoi gesti, parole sguardi, quando parliamo, ma anche quando non lo facciamo. Sei energia pura, somigli molto a mia madre. Con te qui dentro ho trovato casa, diciamo che è come se avessi trovato la versione maschile di mia madre.

Mi è dispiaciuto allontanarci, anche io ho le mie colpe. Non voglio che capiti più, te lo dico con il cuore in mano. Ci soffro parecchio e ci sono già tante difficoltà da superare. Voglio portare a termine questo programma con te, una persona che con un abbraccio mi cambia la giornata, ma anche la settimana. Ci sarò sempre per te, qui e fuori. Non vedo l’ora di uscire per dimostrartelo. Ti voglio bene sei forte e lo sai”.