Tommaso Zorzi sarà uno dei giudici della prima edizione di Drag Race Italia e nonostante Discovery+ non abbia confermato il suo nome parlando di una “fuga di notizie” il giornalista Santo Pirrotta, ospite da Adriana Volpe a Ogni Mattina, ha dato ulteriori dettagli.

Secondo gli ultimi rumor giunti alle orecchie di Pirrotta, infatti, pare che Tommaso Zorzi presenzierà in studio in abiti da drag disegnati “esclusivamente per lui” nientepopodimenoché dalla “maison di moda che veste Prada”.

“Tommaso Zorzi a Drag Race Italia mostrerà un lato inedito ed eccentrico, perché noi siamo abituati a vederlo ballare sui tacchi, ma ora si prepara a vestire i panni da drag queen con abiti pazzeschi! C’è una maison di moda molto importante che veste Prada che sta facendo dei vestiti esclusivi per Tommaso. Il Diavolo veste Zorzi. Sarà una roba scoppiettante!”

Al momento non è ben chiaro quale estetica vorrà proporre l’ex vincitore del Grande Fratello Vip durante Drag Race Italia, ma se proprio me lo devo immaginare lo vedo più in versione androgino / latex / sadomaso.



Tommaso Zorzi in drag a Drag Race Italia

🔴 BREAKING NEWS

Secondo Santo Pirrotta (#OgniMattina @TV8it), Tommaso Zorzi sarà uno dei protagonisti dell’edizione italiana di #RuPaul #DragRace.

