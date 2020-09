Ho difeso Tommaso Zorzi nella catfight a distanza con il suo ex, l’ho fatto anche quando Franceska Pepe gli parlava al femminile, ma ieri sera il gieffino ha fatto un vero scivolone. Subito dopo la puntata il rampollo milanese ha infilato i tacchi a spillo, ha iniziato a sfilare e poi ha imitato Barbara d’Urso.

L’influencer si è calato nei panni di Carmelita ed ha messo in scena un siparietto trash sulle iconiche entrate di Barbara a Live Non è la d’Urso. Fino a qui tutto bene, ma ad un certo punto Zorzi ha fatto uno scivolone tentando di fare il simpatico sul coming out di Garko.

“Benvenuti ad una nuova puntata! Stasera esclusive choc. Nell’ascensore di Live Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko. Chi dei due porta la gonna?”

Capisco la voglia di far ridere i coinquilini e di stare al centro dell’attenzione dopo una puntata in cui è stato appena nominato, ma questa roba è squallida. Una battuta da cinepanettone me la potevo aspettare da tutti, tranne che da un ragazzo gay che fino a poche ore fa ha alzato un polverone perché la Pepe gli aveva chiesto se fosse suo il tanga che aveva trovato in bagno.

Caro Tommy lasciamo questo tipo di comicità infelice e anni 90 ai boomer che condividono i kaffèèèèè su Facebook e iniziamo invece noi gay a supportare un uomo che a 48 anni ha trovato la forza di liberarsi da un ruolo che era stato scritto per lui e da una gabbia dentro la quale era stato chiuso.

Sono convinto che Tommaso sia d’accordo con me e che se dovesse rivedere questa clip si piacerebbe davvero poco.

Tommaso Zorzi e la battutaccia su Garko, il video.

Il tanga a lui no, la gonna a Garko sì. Vabè… #GFVIP pic.twitter.com/EZLf8hOQ7U — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) September 25, 2020

Ma solo a me questa battuta, riguardo ad un contesto serio come quello della situazione Garko-Adua, non fa ridere?#GFVIPpic.twitter.com/j8G9geepY2 — 💎 (@abbicuradiamare) September 25, 2020

Ma Tommaso può dire cose come “tra Adua e Gabriel chi portava la gonna?” Solo perché è gay quindi?

Ricordiamo che ha fatto un casino assurdo per le stesse cose con Franceska

#GFvip — – (@giambellone) September 25, 2020

Tommaso ha fatto caos perché Franceska si rivolse a lui con il femminile e poi se ne esce ora con: “tra Adua e Gabriel chi è che portava la gonna?”#GFVIP — Kimora🦋 (Con la KAPPA) (@aromik_7) September 25, 2020

ZORZI IN QUESTO MOMENTO :

“Gabriel Garko e Adua del Vesco…

Chi dei 2 porta la gonna??”

Cioè booh…mah così in basso è sceso per cercar di far ridere lì dentro?

La lettera di Gabriel era molto profonda e molto velata,arriva Tommaso vattela a pescae se ne esce così…boh #GFVIP — Willy Cannata (@WillyCannata) September 25, 2020